Vrachtwagen met kippen blokkeert A50

Kamervra­gen PvdD over 'dubbele pet' voorzitter Oostvaar­ders­plas­sen-commissie

9:40 De Partij voor de Dieren vindt dat er sprake is van belangenverstrengeling, of in ieder geval de schijn daarvan, bij de rol van Pieter van Geel als voorzitter van de Oostvaardersplassen-commissie. Kamerlid Lammert van Raan heeft daarover vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) gesteld.