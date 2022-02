Vrees voor bruine bananen als echt élke fruitcontainer door de scanner moet in Rotterdamse haven

Door het controleren van alle containers met fruit geen cocaïne meer tussen de bananen of mango's? Fruithandelaren in de Rotterdamse regio willen net als burgemeester Aboutaleb dat criminelen niet langer misbruik maken van hun handel met Zuid- en Midden-Amerika. Maar ze vrezen overrijp fruit als die 100 procentscontrole er daadwerkelijk komt.

De ontelbare kilo's cocaïne die via de Rotterdamse haven naar Europa komen zijn ook een grote zorg van Rob van Opzeeland, directeur van onder andere de Rotterdam Fruit Wharf aan de Merwehaven. Want of het nu op het haventerrein is of bij hem in het magazijn: overal waar drugs opduikt is er risico voor medewerkers. Het risico om oog in oog te staan met criminelen.

De meeste uithalers slaan toe net na het lossen van de containers op de Maasvlakte, maar soms wordt een lading gemist. En die wordt dan bij de volgende stop ontdekt. ,,Tussen het fruit of bijvoorbeeld in de koelmotor.’’ Zijn medewerkers hebben nog nooit zelf criminelen gesnapt, maar Opzeeland ziet de risico's. ,,Je wilt niet de verkeerde mensen verrassen.’’

Quote Als je weet dat een container gescand is, geeft dat een veilig gevoel. Bij ons, bij de vrachtwa­gen­chauf­feur, bij iedereen

,,Als je weet dat een container gescand is, geeft dat een veilig gevoel. Bij ons, bij de vrachtwagenchauffeur, bij iedereen’’, zegt ook Peter Bouman van Fruit Market International (FMI) in Barendrecht, een van de grootste importeurs van limoenen van Europa.

Vertraging

Het Havenbedrijf Rotterdam ‘staat positief tegenover maatregelen die de toevoer van drugs via de Rotterdamse haven bemoeilijken’ en ook de fruithandelaren juichen het opvoeren van de de strijd tegen cocaïnesmokkel dus toe. Maar het controleren van álle containers met tropisch fruit, zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb wil?

,,Het is niet zo simpel als een paar scanners neerzetten’’, zegt Bouman. ,,Er moet 24/7 personeel klaar staan en een container moet direct worden gecontroleerd. Zelfs nu maar één procent wordt gescand, hebben we te maken met vertragingen van een dag, soms twee en soms nog meer.’’ Kostbare dagen, zo stelt ook Opzeeland. ,,Na elke dag wachten is het fruit een dag ouder, terwijl het maar kort houdbaar is.’’ Hoe rijper het fruit, hoe minder het oplevert.

Minder schepen

Bas Janssen, directeur van Deltalinqs en daarmee de spreekbuis namens de havenondernemers, snapt de oproep van de burgemeester. Want drugssmokkel is ‘een serieus maatschappelijk probleem.’ ,,Hij is teleurgesteld teruggekomen uit Zuid-Amerika. Heeft met eigen ogen gezien dat havens daar bepaald niet waterdicht zijn.’’

Volledig scherm Burgemeester Aboutaleb bracht recent een bezoek aan Colombia, waar veel van de Europese cocaïne vandaan komt. © DPG Media

,,Rotterdam moet dus zelf een barrière opwerpen, maar hoe? Elke fruittransport uit een risicoland controleren betekent nogal wat: de scancapaciteit moet drastisch worden uitgebreid, de Douane moet een heleboel nieuwe mensen aannemen en koelcontainers moeten aan de stekker terwijl daar geen capaciteit voor is.”

Janssen vreest dat verscherpte controles tot financiële schade leiden. Als de afhandeling van containers meer tijd en dus geld kost, wordt Rotterdam als havenstad minder aantrekkelijk. ,,Wij gaan lading verliezen als havens in andere landen minder streng zijn. Daarom is het belangrijk eventuele maatregelen in heel Europa in te voeren.” Over het hoe en wat gaat hij graag om tafel met Aboutaleb, net als de fruithandelaren.

Zwakke plekken

De fruithandelaren zien ook nog andere haken en ogen. ,,Ook met honderd procent scannen houd je zwakke plekken. Tussen het lossen en het scannen zit tijd, waarin nog van alles kan gebeuren’’, zegt Bouman. ,,Net als water zal de cocaïnehandel een andere weg zoeken. Zolang de vraag en de criminelen er zijn, blijft het water stromen’’, meent Opzeeland. ,,Dan zit de cocaïne misschien in andere ladingen, van diepgevroren vis bijvoorbeeld. Of komt het via een andere route, zoals via Afrika, naar Europa.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.