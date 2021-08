Vriendengroep verkoopt complete feestkeet: ‘De kratten bier houden we zelf’

Mart (20) en zijn kameraden Bram, Daniel, Sjoerd, Han en Rik kennen elkaar al sinds de basisschool. „We hebben bij elkaar in de klas gezeten en zijn altijd bevriend gebleven,” zegt Mart. Vier jaar geleden kocht het zestal de keet van een andere vriendengroep uit Lattrop. Het hok werd gestald in Saasveld, ver weg van de bewoonde wereld.

De afgelopen jaren is het honk de ontmoetingsplek van de vriendengroep geweest. Helemaal in tijden van corona. „We zaten hier vrijwel elk weekend op vrijdag en zaterdagavond. We bespraken hier de week, dronken wat biertjes en na twaalven werd het vaak gezellig en ging de muziek hard aan. Je weet hoe dat gaat...”

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Volledig scherm De feestkeet van de vriendengroep uit Saasveld. Binnenkort staat het waarschijnlijk in Hengelo. © Mart Oosterik

Nieuwe eigenaars

Nu vier jaar later is het tijd om afscheid te nemen van de keet. „We hebben de muren opnieuw geschilderd en vorig jaar is er nog een nieuw plafond in gemaakt. Hij verkeert dus in goede staat.” Naast de keet mag ook de complete inboedel weg. De bar, muziekboxen, koelkasten en televisie krijgt de koper er allemaal bij. „Eigenlijk alles. Behalve de barkrukken en de vlaggen van FC Twente en Heracles. Die houden we zelf.”

Op zoek naar een koper zijn ze niet meer. Na een advertentie op Facebook te hebben geplaatst was het hok zo verkocht. „Hij was geliefd. Uiteindelijk hebben we er 1200 euro voor gekregen. Een mooie deal dus.” De vriendengroep brengt de keet zelf naar de nieuwe eigenaars in Hengelo toe. „Dat lijkt een hele klus, maar met een grote shovel til je hem zo op.”

Afscheid

De koelkasten zijn nu nog gevuld, maar zullen bij de overdracht leeg zijn. Zaterdag nemen Mart en zijn vrienden namelijk afscheid van de keet. „Dan drinken we de laatste pijpjes op. We maken er nog één keer een klein feestje van.” Of ze daarna zonder ‘thuishonk’ zitten? „Nee hoor, we hebben al een nieuwe gevonden. Op een nog betere locatie.”

Volledig scherm De feestkeet van de vriendengroep uit Saasveld. Binnenkort staat het waarschijnlijk in Hengelo. © Mart Oosterik