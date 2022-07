Vriendin laat woning overleden partner in chaos achter, zonen zitten met de troep: ‘Te triest voor woorden’

Er was een langdurige én een vervelende rechtszaak nodig om de vriendin van hun overleden vader uit het ouderlijk huis in Noord Deurningen te krijgen. Nu ze is vertrokken is de ellende nog niet voorbij voor de broers Erik, Vincent en Marcel van Westenberg, de erfgenamen. Want de vrouw liet het huis in chaos achter. „De kleren van mijn vader propte ze in een vuilniszak en gooide die naar buiten. Respectloos!”