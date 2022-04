Vrije val van 10 meter en lancering door een looping: deze nieuwe waterglijbaan is niet voor watjes

Vrije training 1 Max Verstappen opent weekend in Australië met vierde tijd, Carlos Sainz het snelst

Max Verstappen is het GP-weekend in Melbourne begonnen met de vierde tijd in de eerste vrije training. Na een uur trainen stond de Nederlandse wereldkampioen, met wat updates aan zijn voorkant, ruim achter Carlos Sainz (1.19,806 om 1.20,626). Ook Charles Leclerc en Sergio Pérez waren voorlopig sneller op Albert Park.

6:38