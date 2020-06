Vrijwilligers kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan in de verpleeghuizen: ‘Wat hebben we elkaar gemist’

Klaas Hulsker (75)

Coloriet de Regenboog, Dronten

Klaas Hulsker uit Swifterbant is vrijwilliger bij de Coloriet Regenboog in Dronten.

,,Wat heb ik de mensen gemist. Ik ben zo blij dat ik straks weer op bezoek mag en weer iets voor de bewoners kan betekenen. Even een praatje maken, een kop koffie drinken op het plein beneden. Ik zie er echt naar uit. Tien jaar ben ik nu vrijwilliger bij de Regenboog in Dronten. Zelf woon ik in Swifterbant. Dankzij mijn vrouw ben ik in het vrijwilligerswerk gerold. Zij is inmiddels overleden maar ik ben vrijwilliger bij De Regenboog gebleven. Ik ben fit en ook de afgelopen maanden ging het goed.’’



Spannend?

,,Of ik het spannend vind om straks weer het huis in te gaan? Nee hoor, helemaal niet. Ik behoor tot de risicogroep, dat weet ik. Ik houd me aan de regels en probeer overal goed afstand te houden. Maar als ik alsnog door het virus wordt getroffen, dan is dat zo. Ik ben niet bang. Wel vind ik het heel verdrietig dat er mensen zijn overleden, ik mis die mensen.’’