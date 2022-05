Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Beginnend bestuurder uit Zeewolde hoort taakstraf eisen: ‘Meisje kan niet meer fietsen en dansen’

Het was donker, het regende hard en toen de inmiddels 26-jarige man uit Zeewolde de kruising in Nijkerk opreed ging het op 6 december 2019 gruwelijk mis. Hij knalde met zijn auto tegen het voorwiel van een 14-jarig meisje, dat samen met twee vriendinnen op weg naar huis fietste. ,,Zij had geen schijn van kans.’’

11:53