Vrouw (33) overleden en twee zwaargewonden bij steekpartij in Delft, verdachte aangehouden in België

Bij een steekpartij in Delft is zondag een dode gevallen. Het gaat om een vrouw van 33 jaar. Zij stierf ter plaatse aan haar verwondingen. Een 55-jarige man en 57-jarige vrouw raakten zwaargewond. In België werd na een achtervolging een 31-jarige verdachte aangehouden.

Vermoedelijk ligt de oorzaak in relationele sfeer.



Eén van de slachtoffers lag op straat, een ander in een voortuin. Het derde slachtoffer lag volgens calamiteitensite District8 in een woning. Vermoedelijk komen de slachtoffers uit één gezin, een echtpaar en hun dochter. Waarom zij drieën werden neergestoken, is nog niet duidelijk.



Een paar uur na de steekpartij laat de politie weten dat ‘de eerste bevindingen erop wijzen dat er in de relationele sfeer gezocht moet worden’.

Helikopters

Vlak na de steekpartij werden meerdere ambulances en twee traumahelikopters opgeroepen. Forensische specialisten doen onderzoek rondom de woning. Een deel van de straat is daarvoor afgeschermd met zwarte schermen.

Ooggetuige Robert was net bij zijn moeder op bezoek en liep buiten toen het gebeurde. Zij woont twee huizen verder. ,,Ik zag een auto heen en weer rijden op zoek naar een parkeerplek. Toen kwam een man eruit. Hij had een groot mes in zijn handen.”

Even later ziet hij de mensen van het hoekhuis, die hij herkent als de man, vrouw en een dochter, naar buiten komen. ,,Hij stak meteen. Bij die man in zijn gezicht, zag ik veel bloed.” Daarna hoort hij een van de vrouwen heel hard gillen.

Volledig scherm Bij een steekpartij aan de Frederik van Eedenlaan zijn drie mensen gewond geraakt. © District8

Hoe het daarna verder ging, kan deze man niet goed meer vertellen. Alleen nog dat de auto grijsachtig van kleur is. Maar hoe de man er uit was, of hij hem herkende, dat weet hij niet meer. Robert is zwakbegaafd en geschokt door wat hij heeft gezien. Wel wil hij graag zelf vertellen wat hij heeft gezien, en hij doet dat met een buurtbewoner die hem goed kent.

,,Iedereen in de buurt kent hier Robert, en Robert kent iedereen”, zegt deze man. Hij vertelt ook dat Robert in het weekend vaak bij zijn moeder is en dan ook blijft slapen. ,,Er was nog een dochter binnen”, vertelt Robert. ,,De buren gingen haar troosten.”

Tegen vogels praten

Volgens een van de buren zou de verdachte een ex van de dochter zijn. ,,Het zijn vriendelijke en aardige mensen. De man hield van duiven, ik hoorde hem in de tuin weleens tegen zijn vogels praten. We hadden verder niet echt contact.”

Een achterbuurvrouw vertelt dat ze de 55-jarige man zondagochtend een paar uur voor de steekpartij nog zijn duiven voeren op het dak. Ze zwaaiden naar elkaar. Dat deden de bewoners van de woning vaker. ,,Naar zijn vrouw zwaaide ik altijd als ik met de hond langs hun woonkamer liep.” Een andere buurtbewoner omschrijft het slachtoffer als een hele aardige man. ,,Hij deed geen vlieg kwaad.”

Onrustig

De straat ligt in de wijk Voorhof, waar het regelmatig onrustig is. In oktober besloten twee deelscooteraanbieders de parkeerzone in de wijk nog te verbannen na een reeks brandstichtingen. Meerdere deelscooters gingen daarbij in vlammen op.

