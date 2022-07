Vrouw (38) overlijdt nadat verkeersruzie uit de hand loopt

Louis (79) ziet noodkreet voor behoud van nachtzorg niet beantwoord: ‘Teleurge­steld’

De oproep die hij deed aan de PvdA-fractie in de Tweede Kamer ten spijt, zit Louis van Meenen (79) uit Slagharen tegen zijn zin nog zonder nachtzorg voor zijn gehandicapte vrouw. Hij is teleurgesteld in de minister voor Langdurige Zorg en ontdekte dat hij met velen in hetzelfde schuitje zit.

17:38