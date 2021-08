Vrouw (63) wordt doodgereden tijdens laatste klus voor pensioen, taakstraf voor dader

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Het ongeluk gebeurde in oktober 2019 tijdens groot onderhoud op het terrein, waarbij 500 extra mensen werden ingehuurd. Onder hen ook de uitzendkracht die omkwam en de bestuurder van de 19 meter lange trekker met oplegger. Die reed samen met drie andere combinaties achteruit. Omdat dat gevaarlijk was, deden ze dat in konvooi, waarbij alle bestuurders via portofoons met elkaar in contact stonden. Op een zeker moment moest de verdachte steken, waardoor hij een gat liet vallen. Daardoor reed hij 111 seconden achter het konvooi.

‘Schuldig’

Omdat de man gewoon achteruit bleef rijden, zonder zijn collega’s te waarschuwen, vindt de rechtbank hem schuldig aan het ongeluk. ,,De verdachte is als het ware grotendeels blind achteruit blijven rijden en is er daarbij van uitgegaan dat zijn collega nog wel zicht had op de achterkant van zijn trailer.’’



Doordat de vrouw stond te kijken naar de grote wagens uit het konvooi, had ze niet in de gaten dat achter haar nog een grote wagen aankwam. De verdachte had de vrouw door de grote dode hoek ook niet gezien. Voor de 63-jarige Rotterdamse was die grote onderhoudsklus bij Dow zo’n beetje de laatste klus die ze in haar werkzame leven zou doen. Daarna zou ze vervroegd met pensioen gaan en lekker op vakantie met haar man. Zo ver kwam het niet.



Het rijden in konvooi was overigens gebruikelijk bij het bedrijf waar de man werkte. Het was alleen niet toegestaan. Sinds het ongeluk gebeurt achteruit rijden met een gids.