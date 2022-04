Vrouw die hypotheek wil, toont loonstrookje waarop ze meer verdient dan de directeur

met video Van eenvoudig busje tot luxe camper: in Heino bouwen vader en zoon dagelijks kampeerauto’s op maat

Zelf had hij niks met kamperen. Tot zijn vrouw opperde om met een camper op vakantie te gaan. Aart Veluwenkamp uit Heino kocht een oude bus, bouwde deze om tot camper en kreeg er zoveel handigheid in dat hij jaren later een bloeiend bedrijf heeft in camperinbouw. ,,Het is een uit de hand gelopen hobby’’, stelt Veluwenkamp (65), die dit jaar het stokje overdraagt aan zoon Arne (34).

