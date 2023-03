Vrouw in Apeldoorn mogelijk door misdrijf omgekomen • Zwemmende apen in Apenheul

De Stentor Nieuws UpdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: de vrouw die gisterochtend dood werd gevonden in Apeldoorn is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen en in dierenpark Apenheul is een nieuw losloopgebied voor apen gemaakt.