Vrouw om het leven gebracht in eigen woning: ‘Het gillen van haar dochtertje, dat vergeet ik nooit meer’

‘Man was niet tot bedaren te brengen’

De politie werd ook direct gewaarschuwd en kreeg om 18.50 uur de melding binnen dat er geschoten was. Hierop werd de overleden vrouw gevonden. De eerste uren was nog onduidelijk of er daadwerkelijk was geschoten. ,,De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, de omstandigheden en of er mogelijk sprake is van een misdrijf. Alle scenario’s zijn nog denkbaar’’, was toen het bericht. De politie kan nog niet bevestigen dat de vrouw is doodgeschoten ‘maar we denken niet meer aan een ongeluk’.