Vrouw staat vaker voor dichte deur bij gemeente dan man: ‘Dit is niet meer van deze tijd’

Na 8 jaar procederen gaat azc er nu tóch echt komen in Apeldoorn: ‘Het gaat te veel over overlast’

7:30 Twee keer werd de ingebruikname van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn uitgesteld, maar volgend jaar maart is het zover. Dan komen 400 vluchtelingen in het azc aan de Deventerstraat. Momenteel worden gebouwen op het terrein van GGNet gerenoveerd. Wethouder Wim Willems blikt terug op 8 jaar procederen. ,,Kritische geluiden zijn goed. Ze houden ons scherp.”