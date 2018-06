Vrouw van darter Raymond van Barneveld gewond bij overval

Volgens een woordvoerder van de politie werd de 52-jarige vrouw wakker van geluid. In haar huis aan de Harry Pauwlaan stonden drie mannen. Na een worsteling vluchtte Silvia van Barneveld het huis uit. Ze heeft blauwe plekken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Toen de politie bij de woning aankwam, waren de overvallers verdwenen. Een zoektocht in de omgeving van het huis leverde niets op. Medewerkers van Forensische Opsporing doen op dit moment onderzoek in en rondom het huis.



Van de daders is geen signalement vrijgegeven. Ook is niet bekend of de overvallers gewapend waren en of er iets is buitgemaakt. De politie zoekt getuigen.