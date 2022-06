Vuur in aanmaakblokjesfabriek laait weer op: treinen op de rem

binnenkijken Jantines huis heeft rijke historie: ‘Het had wel een opknap­beurt nodig’

Ooit huisvestte de NSB in haar woning en tijdens de verbouwing kwam ze briefjes van de Raad van Arbeid tegen. Jantine Lindner woont al bijna twaalf jaar met haar man Bernard en vijf kinderen in een historisch pand in Dordrecht, dat ze helemaal naar eigen stijl hebben verbouwd. ,,Het had wel een opknapbeurt nodig.”

7:47