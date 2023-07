Vuurwerkshow in Olst zorgt voor kritiek • Regen op blauwvingerdagen maakt de sfeer niet minder

Gastschrijvers Waar de jongeman ook zwemt, hij stuit op een eensgezind cordon

Echt gebeurd, maar wel al een tijdje geleden. De zon schijnt, het water is heerlijk. We trekken onze baantjes en maken ook een praatje met deze en gene, zoals regelmatige bezoekers van een zwembad dat doen. We genieten van dit uurtje buiten zwemmen, dat hier zomer en winter kan. Het is niet overdreven druk, er is genoeg zwemplek voor ons allemaal.