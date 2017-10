Waarom Saskia haar verkrachting deelt

Saskia Vliem gaf zich deze week net als duizenden andere vrouwen over de hele wereld bloot op social media omdat ook zij seksueel geweld moest doorstaan. Ze is verkracht en vindt dat de tijd rijp is om dit te delen: ,,Het beheerste twintig jaar mijn leven.''

De reacties op het nieuws over Anne Faber en het 17-jarige meisje dat vorige week in Zelhem van de fiets is getrokken, triggeren haar. ,,Dan lees je dat mensen de schuld bij de meisjes of de ouders leggen. Want ze hadden maar niet in het donker of op die bewuste plek moeten fietsen", zegt de 40-jarige Saskia Vliem uit Vorden. ,,Daar kan ik zo boos over worden. Dat is de omgekeerde wereld. Vrouwen en meisjes moeten alleen over straat kunnen. Dat schreef ik op Facebook. En bijna zonder na te denken, schreef ik dat ik op mijn 19de ook van de fiets werd getrokken en dus recht van spreken heb.''

Quote Het enige dat ik dacht: hoe overleef ik dit? Saskia Vliem Op die bewuste 3 oktober in 1995 fietste Saskia rond 19.00 uur van Hummelo naar Doetinchem. Ze was bij een vriendin geweest. Ze zag iemand lopen in het schemerdonker. Een man die zijn hond uitlaat, flitste door haar heen. Bij het passeren draaide hij zich om en sloeg haar van de fiets. Toen ze bijkwam uit haar versuffing, zag ze dat de veters van haar schoenen aan elkaar waren geknoopt. De man had een panty over zijn hoofd en een mes bij zich. ,,Het enige dat ik dacht: hoe overleef ik dit?", zegt Saskia.

Vervolgens raakte ze in een zogeheten dissociatieve toestand, alsof ze losgekoppeld werd van de gebeurtenis en haar gevoelens werden uitgeschakeld. ,,Ik kon later dan ook alleen maar vertellen welke auto's waren gepasseerd. Alle nummerborden had ik in mijn geheugen geprent. Later is dat door de politie bevestigd.''

Na de verkrachting wist ze een woning in de buurt te bereiken. Haar ouders werden gebeld en zij deden aangifte bij de politie. Saskia ging de volgende dag naar een gynaecoloog. ,,Het was verschrikkelijk dat dat nu net een man was. Er volgden wat onderzoeken en ik bleek gelukkig niet besmet met een soa of aids. Vooral aids, dat was mijn grote angst. Ik ben ook nog bij slachtofferhulp geweest maar die konden niets voor me doen.''

Vellen

Ze ging gewoon door met haar leven. Tenminste zo leek het. Drie maanden lang douchte ze elke ochtend zo heet en boende ze zich zo heftig, dat de vellen erbij hingen. Ze liep stage en pakte haar studie weer op. Als een soort robot. Boos of verdrietig was ze niet. ,,Ik weet nog dat mijn moeder zei dat ze hoopte dat ik haar boerenbontservies kapot zou slaan. Om maar wat emotie te zien. Het gebeurde niet. Ik was wel steeds alert. Leefde met opgetrokken, gespannen schouders en was nooit meer onbevangen. Scande altijd iedereen. Ging nooit alleen meer ergens heen of uit.'' In de loop van de jaren werd ze steeds gezetter. Later zou blijken dat ze met eten haar emoties wist af te vlakken. Door veel te eten, hoefde ze niet te voelen. ,,Ook wilde ik er fysiek vooral niet aantrekkelijk uitzien en trok ik zeker geen uitdagende kleding aan. Stel je voor."

Ongeveer twee jaar geleden liep Saskia vast. Op haar werk, emotioneel, eigenlijk op elk gebied. Ze wist niet meer wat ze met haar leven moest. ,,Er kwamen kleine scheurtjes in die dikke muur die ik om me heen had opgebouwd." Via een trauma- therapie van een jaar en een aansluitende psychotherapie leerde ze die af te breken.

Herkenning

De impact die de verkrachting zo lang op haar leven heeft gehad, is de reden waarom ze nu haar verhaal eenmalig wil vertellen. ,,Zodat er herkenning is bij anderen. Dat ze weten dat ze niet de enigen zijn en leren dat erover praten helpt. Het mooiste zou zijn als er op de scholen aandacht voor kwam. Dat iemand zijn verhaal komt vertellen en uitlegt wat seksueel geweld met je doet."

,,Tja", zucht ze, ,,en dan krijg je allerlei vragen. Waarom nu pas? Als een soort verwijt. Je schaamt je, je loopt niet te koop met een verkrachting, wilt sterk zijn. Ik hield me altijd voor dat zo'n man mijn leven niet kapot kon maken. Maar hij deed het wel. Ik zat emotioneel jaren op slot. Pas in die therapie werd duidelijk dat die man 20 jaar mijn leven beheerste. Daarna kwam er een soort bevrijding. Tja, waarom nu pas? Zo loopt het. Blijkbaar is nu de tijd aangebroken dat vrouwen wel met hun verhaal naar buiten durven te komen.''

Haar verkrachter is nooit opgepakt. Saskia heeft zijn gezicht nooit gezien. ,,Als ik wel zijn identiteit had geweten, zou ik het nu in grote letters op Facebook hebben gezet."