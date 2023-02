Waarom Staatsbosbeheer heide in de fik mag steken , maar de traditie van paasvuur op de tocht staat

De ene dode kat na de andere wordt uit dit kanaal gevist: ‘Hier is wat aan de hand’

In één jaar tijd zijn er 13 dode katten gevonden in kanaal het Gelderse Diep in Lelystad. Eerder leek een dierenbeul verantwoordelijk, maar bij recente sterfgevallen wijst niets daarop. Wat is er aan de hand? ,,Dit is harstikke verdacht.”