Waarschuwing: zeer dichte mist kan voor gevaarlijke situaties tijdens oud en nieuw zorgen

Volgens weerman Janssen is er een aanzienlijke kans dat het zicht zo slecht wordt dat autorijden te gevaarlijk wordt. Hij verwacht dat er lokaal in Gelderland dichte tot zeer dichte mist kan blijven ontstaan. ,,Het zicht is mogelijk minder dan 20 of zelfs 10 meter. Het is dan niet verstandig met de auto de weg op te gaan. Achter het stuur zie je dan zo weinig, dat je letterlijk de weg kwijt kunt raken.”

Stapvoets over straat

De laatste jaarwisseling dat het extreem mistig was, was in 2007/2008. Auto’s reden toen ’s avonds en na middernacht stapvoets over de weg. Feestvierders liepen hand in hand over straat om hun bestemming te kunnen bereiken. Veel mensen besloten thuis te blijven, omdat het te gevaarlijk was de weg op te gaan.



Of het zó extreem wordt, durft de weerman niet met zekerheid te zeggen. ,,Ik schat de kans daarop fifty fifty. Het kan snel gaan met mist. Het is daarom lastig te zeggen hoe ernstig het gebrek aan zicht per plaats zal zijn.”

Quote Het kan goed zijn dat mensen op straat letterlijk geen hand voor ogen zien. Het zicht is mogelijk zelfs minder dan 20 of 10 meter. Wilfred Janssen, Weerplaza

Vuurwerk

Wie van plan is vuurwerk af te steken, heeft grote kans om pech te hebben. Door de hardnekkige mist loopt het zicht zo ver terug, dat van de pijlen in de lucht weinig te zien is. Ook twaalf jaar geleden was dat het geval. ,,Vuurwerk verergert het slechte zicht ook nog eens. De kruitdampen van vuurwerk maken het zicht alleen maar slechter”, zegt Janssen.