Wanhoopskreet van moeder over gepeste dochter: ‘Ze wil alleen maar zichzelf kunnen zijn’

met video Bewoner moet nog bijkomen van ravage nadat gasexplo­sie zijn huis verwoest: ‘Engeltje op onze schouder’

Van het huis is weinig meer over. Brokstukken als dakpannen en stukken kozijn liggen tientallen meters verderop. Als door een wonder raakt er niemand gewond bij de gasexplosie in een woning in Lelystad-Haven. De bewoners zijn op vakantie en dat is maar goed ook. ,,Zo’n klap overleef je niet.’’