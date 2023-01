Wanhopige Anastasia (23) zit moederziel alleen naast badkuip na raketinslag: ‘Voor me gaapte de afgrond’

Meer dan 200 flats werden verwoest en tientallen mensen bedolven onder het puin. Anastasia bevond zich in de badkamer - bestaande uit dragende muren - toen de Russische raket dood en vernieling zaaide in het appartementencomplex. Dat was haar geluk. Haar ouders zaten in de keuken tijdens de inslag en zijn sindsdien vermist. Vermoedelijk zijn ze gestorven.

De 23-jarige vrouw wist onder het puin vandaan te kruipen. Maar daar zat ze dan wanhopig en moederziel alleen op de vijfde verdieping. “De WC, keuken, gang en bijkeuken waren verdwenen”, schreef ze later op Instagram. “Voor me gaapte alleen de afgrond.”

Bij aankomst in het ziekenhuis was haar lichaamstemperatuur slechts 31 graden. Daarnaast had ze een hoofdwonde en kneuzingen aan haar benen. Ze is er zeker van dat haar verloofde, die in september sneuvelde, haar bijstond. “Ik heb geen woorden, ik heb geen gevoelens, ik voel nu niets anders dan een grote innerlijke leegte”, schreef ze.