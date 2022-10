Wat als je nog een week te leven had? ‘Mensen staan te weinig stil bij waar het echt om draait’

straatinterviewsDe een wenst vrede en in de mensen een welbehagen, de ander wil gewoon nog mooie muziek maken. Wat is jouw ultieme laatste wens, gesteld dat het volgende week zover zou zijn? Zo’n vraag zet aan het denken...

Christina van der Zande (40)

biebmoeder op basisschool

woont in Nijmegen

Volledig scherm Christina van de Zande © Mirjam van Zelst rv

Als je volgende week zou sterven, wat is dan je laatste wens?

Ik wilde heel graag trouwen, maar dat hebben we net gedaan. Kinderen hebben we al. Ik zou wel samen op een laatste grote reis willen. Bijvoorbeeld met een camper de Route 66 rijden, in de Verenigde Staten. Je kunt wel naar Disneyland Parijs gaan, maar dat kunnen ze altijd zelf nog doen. In de VS kom je niet zo snel.

Met wie?

Met ons gezin, mijn man Ramon en onze kinderen Ramon en Lara.

Waarom?

Het is zo’n bekende naam, net als Las Vegas, dat is ook zo’n beroemde plek. Dat is toch mooi om daar ‘once in a lifetime’ heen te gaan? Ik zou vooral voor de kinderen nog mooie herinneringen willen maken samen.

Remy Angel (53)

dj en beheerder bij de Thiemeloods, Nijmegen

woont in Ooij

Volledig scherm Remy Angel © Remy Angel rv

Als je volgende week zou sterven, wat is dan je laatste wens?

Dan wil ik een playlist maken van de muziek die aan iedereen uitlegt hoe mijn leven is geweest. Daarvan maak ik een mix met mijn favoriete dj, DJ Shadow. Ik ben nog uit de analoge tijd, dus het liefst gaf ik een cassettebandje mee, omdat je daar niet zo snel doorheen kunt zappen. Het stimuleert aandachtig luisteren. Maar ik vind het discutabel om mensen iets mee te geven nadat je zelf de pijp uit bent. Dat wat je gedaan hebt in je leven moet voldoende zijn.

Voor wie?

Al mijn dierbaren.

Waarom een playlist?

Als dj heb ik iets met teksten en melodieën, die geven mijn gevoelens en leven door de jaren heen beter weer dan ik ooit zelf zou kunnen verzinnen. Muziek is altijd goed om te delen met anderen. Er straalt onbaatzuchtigheid vanaf en dat staat in mijn leven hoog in het vaandel.

Amel Schüssler (45)

leerkracht

woont in Nijmegen

Volledig scherm Amel Schüssler © Amel Schüssler rv

Als je volgende week zou sterven, wat is dan je laatste wens?

Dat de dood geen einde is, maar een transitie.

Waarom?

Ik heb zoveel nieuwe kennis, dat ik het zonde zou vinden als ik die niet verder kon gebruiken. Ten tweede heb ik tot nu toe veel plezier gehad met nieuwe landen bezoeken, nieuwe gerechten proeven, en nieuwe culturele wonderen zien. Er is nog zo veel meer in de wereld.

En dan de mensen...

Ja, ik heb de gelegenheid gehad veel mensen te leren kennen. Deze relaties zou ik niet willen beëindigen. Ik zou veel te benieuwd zijn naar hoe het met iedereen gaat.

Ellen Grundel (39)

begeleider van geestelijk beperkten bij een theeschenkerij, Loenen

woont in Bathmen

Volledig scherm Ellen Grundel © Ellen Grundel rv

Als je volgende week zou sterven, wat is dan je laatste wens?

Dat de mensen die ik lief heb nog eenmaal samen komen om het leven te vieren. Samen lachen, huilen, dansen, maar bovenal leven zoals je bent, in vrijheid, zonder een gevoel van verplichtingen.

Met wie?

Uiteindelijk hoop ik de ‘viering van het leven’ ook te delen met mijn partner. Maar die relatie is nog in een pril stadium.

Waarom?

Omdat het leven al gehaast genoeg is en mensen te weinig stilstaan bij waar het echt om draait; leven vanuit je hart! Er wordt zoveel druk op je gelegd. Mijn hartaanval drie jaar geleden heeft mij doen beseffen dat als je leeft voor jezelf, je de mensen om je heen ook een stuk blijer maakt.

Bert Boxem (66)

als vrijwilliger koster bij Kapel uit Liefde, Lonneker

woont in Enschede

Volledig scherm Bert Boxem © Anne Grundel rv

Als je volgende week zou sterven, wat is dan je laatste wens?

Dan zou ik nog heel graag een wereldreis maken. Lekker met de camper op pad en dan maar zien waar we terecht komen.

Met wie?

Met mijn vrouw, onze dochter Rocky en mijn moeder. Zij hoort er ook bij.

Waarom?

We zijn elke zondag met ons gezin in de kapel. Toevallig woonde ik gisteren een lezing bij over euthanasie. Het zette me aan het denken. Wat als het leven niet meer gaat? Wat wil je dan voor je jezelf en je dierbaren, behalve dat het hen goed gaat? Ik zou graag nog een laatste mooie herinnering samen maken en daarna zeggen: Treur niet om mij, ik heb het mooi gehad.

Helen Gerrits (78)

sport zes dagen per week

woont in Almelo

Volledig scherm Helen Gerrits © Anne Grundel rv

Als je volgende week zou sterven, wat is dan je laatste wens?

Mijn enige wens is dat mijn man weer de oude wordt.

Wat is er met hem?

Hij heeft vorige week een hartaanval gehad. We zijn samen opgestaan, hebben ontbeten en toen ik terugkwam van het douchen vond ik hem op de grond. Ik heb 112 gebeld, gereanimeerd en gebeden. Gelukkig kwam zijn ademhaling terug, maar hij is nog lang niet de oude. Ik ga nu twee keer per dag met de trein van Almelo naar Enschede om hem te bezoeken.

Hoe zie je de toekomst?

Ik kan me geen leven zonder hem voorstellen. We zijn dan wel oud, mijn man is 84 en ik 78, maar we voelen ons nog heel fit. Ik ga zes dagen per week naar de sportschool, waar ik meedoe aan zumba en bootcamp. We hebben lieve kinderen en kleinkinderen, we zijn nog lang niet klaar met ons leven.

Martijn Bloemhof (43)

werkte aan spooronderhoud,

woonde in Vroomshoop

Volledig scherm Martijn Bloemhof © Anne Grundel rv

Als je volgende week zou sterven, wat is dan je laatste wens?

Die vraag komt voor mij heel dichtbij. Ik ben twee jaar geleden getroffen door een hersentumor en ik word niet meer beter. Het gaat op en af met mij, de laatste tijd wat slechter. Ik heb nog lang zelfstandig kunnen wonen, vlakbij mijn ouders, maar afgelopen week werd ik opgenomen in verpleeghuis Het Hof in Hengelo. Ik heb vocht achter de hersenen. Een kleine wens is om weer in mijn eigen huis te wonen, maar mijn droom is om in Afrika de Big Five te zien.

Met wie?

Ons gezin heeft al meer leed gekend. Mijn zusje is verongelukt op de N36. Daarom wil ik met m’n ouders en m’n broer de Big Five zien, dat lijkt me machtig.

Waarom?

Even weg van alles en gewoon samen onder de indruk zijn van zoveel natuurschoon, dat lijkt me heel mooi.

Martijn is kort na het afnemen van het interview overleden. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe.