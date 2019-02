Waterschap trekt sproeiverbod Achterhoek in

Het is per direct weer toegestaan om water uit rivieren en beken te onttrekken in de Achterhoek. Waterschap Rijn en IJssel heeft het verbod, dat sinds juli 2018 gold, opgeheven. Bij een droog voorjaar sluit het waterschap niet uit dat er komende maanden opnieuw beperkingen ingesteld moeten worden.

Het grondwater is namelijk niet overal hersteld. De grondwaterstanden op de hoger gelegen zandgronden in de Achterhoek zijn nog steeds laag. Gemiddeld staat het peil enkele decimeters lager dan normaal in deze tijd van het jaar.

Beregenen

In de drie laaggelegen natuurgebieden De Wiersse bij Vorden, de Zumpe bij Doetinchem en het Stelkampsveld tussen Barchem en Borculo - waar het verboden was om grondwater op te pompen - is het waterpeil voldoende hersteld. Daarom is het weer toegestaan om daar te beregenen. Of dit ook zo blijft als de temperaturen stijgen, moet de tijd uitwijzen. Het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. ,,Eigenlijk moet het gewoon snel gaan regenen’’, zegt woordvoerster Vanya Ginsel. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de aanvoer van kwelwater beoordeelt het waterschap of er opnieuw verboden ingesteld moeten worden.

Hoogwaterpieken

Het verbod was ingesteld sinds juli vorig jaar vanwege de extreme droogte. Het onttrekken van oppervlaktewater gold voor het hele werkgebied van het waterschap. In de drie natuurgebieden was ook een verbod op het onttrekken van grondwater ingesteld. Hiermee wilde het waterschap kwetsbare natuur beschermen en de toevoer van water naar stedelijk gebied op peil houden. Het herstel is ingezet door de neerslag van de afgelopen maanden en een paar hoogwaterpieken in de Rijn en de IJssel.

Stuwen