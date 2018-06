'We slaan door met euthanasie'

Gedenk­steen voor in Sobibor vermoorde Zutphenaar gestolen

14:51 Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de struikelsteen ter nagedachtenis aan Herman Snatager uit de bestrating in de Raadhuissteeg in Zutphen gestolen. De Joodse Zutphenaar werd in 1943 in Sobibor vermoord. ,,Ik hoop echt dat ze tot inkeer komen.''