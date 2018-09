Weekendtips: appels plukken, platen draaien en rennen door de modder

Zweten in Biddinghuizen en je vergapen aan de nieuwste mode in Ommen. Aankomend weekend is er weer allerlei leuks te doen in onze regio. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij:

Appelpluk - Het was een zonovergoten zomer en dat betekent: veel appels aan de bomen! Tijdens de landelijke appelplukdag stellen fruittelers hun boomgaard open voor publiek om zelf appels en peren te komen plukken. Een van de telers is Fruittuin Verbeek in Oldebroek.

Platenbeurs - Muziekliefhebbers opgelet! De Platenbeurs in de IJsselhallen in Zwolle is groter dan ooit. Meer dan 1000.000 lp’s, singles, cd’s en dvd’s liggen dit weekend uitgestald in de marktkramen. Volgens de organisator: 'een echte muziekhemel'.

Modeshow - De wintercollectie hangt inmiddels weer in de schappen. Wat zijn de kleuren van nu? Welke trends zie je aankomend winter? Dat kun je zaterdag bekijken in het centrum van Ommen tijdens de modeshow van Trendy Ommen.

Burendag - In heel Nederland wordt zaterdag Burendag gevierd. Een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Alle buurtactiviteiten kun je vinden op de site van het Oranjefonds. Show- en Drumfanfare Oranje opent bijvoorbeeld haar deuren voor alle inwoners van IJsselmuiden en de gemeente Kampen. Aan het einde van de middag wordt daar een muziekparade met 'eigengemaakte instrument door de straat' gehouden.

Nazomerwandeling - Samen met de boswachter dwalen over de Sallandse Heuvelrug. Het kan aankomende zondag bij Staatsbosbeheer. Deelnemers lopen over bossen, heide en kunnen genieten van de mooiste vergezichten. Onderweg vertelt de gids over de cultuurhistorie van deze streek en natuurlijk over de bewoners van dit gebied, zoals ree en de vele vogelsoorten.