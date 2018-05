Weekendtips: Bevrijdingsfestivals, Middeleeuws kasteelfestijn of lopen op Sallandse Heuvelrug

Zutphen

In Holten gaat het er ook sportief aan toe met de traditionele Bevrijdingsloop op de Holterberg. De loop doet haar naam eer aan, want de route voert langs de Canadese begraafplaats , die op 4 en 5 mei elk jaar vol in de belangstelling staat. Scholieren lopen aan het begin van de avond. Later gaan de lopers die vijf en tien kilometer afleggen van start.

Cannenburch

Sallandse Heuvelrug

Wie rust verkiest en vroeg uit de veren wil, kan zaterdagmorgen een frisse ochtendwandeling maken over de Sallandse Heuvelrug. Een gids van Staatsbosbeheer zorgt voor begeleiding en informatie, terwijl de natuur in ontwaakt en vogels beginnen met zingen in het Nationaal Park.

Straatvoetbaldag

Aan de andere kant van Deventer, in Twello, rolt op Bevrijdingsdag de bal. Het Marktplein is het decor van de Nationale Straatvoetbaldag. Als enige plaats in Oost-Nederland is Twello een plaats waar de voorrondes worden afgewerkt. Inzet van de deelnemers, die ook uit omliggende plaatsen komen, is een plek op de Finaledag in Amsterdam, later dit jaar. Op het plein is ook plek voor andere ‘urban' sporten, zoals basketbal, BMX/biketrial en KanJam.