Weekendtips: Duik in antiek of kom proeven op een streekmarkt

Je kunt er dit weekend voor kiezen een bijdrage te leveren aan een schonere wijk door mee te doen met de landelijke opschoondag, nieuwe smaken uit Overijssel te proeven op een streekmarkt of je te onderdompelen in een Franse sfeer.

Franse sfeer in Apeldoorn dit weekend. In de voormalige Zwitsal-fabriek wordt zaterdag en zondag een brocante-markt gehouden. Er zijn demonstratiewedstrijden jeu de boules, je kunt (na reserveren) aanschuiven bij een Frans diner en er is een verzameling met Franse oldtimers van de Traction Avant Club. Om de Franse stemming te completeren is er een kaas- en wijnproeverij. De markt vindt plaats op beide dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Tiny house

Wonen in een tiny house wint aan populariteit wereldwijd. Ook in deze regio zijn er verschillende initiatieven. Wie eerst wil zien wat dat inhoudt en hoeveel leefruimte je dan overhoudt kan zaterdag bij de Apeldoornse Houthandel aan de Ketelboetershoek gaan kijken hoe zo'n huis er in het echt nu uitziet. Aangezien het huis niet zo groot is zou het wel eens dringen geblazen kunnen worden, vooral omdat zich al 187 belangstellenden via Facebook hebben gemeld om te komen kijken. Het ‘open huis’ is zaterdag 24 maart van 13.00 tot 16.00 uur.

Lichtjeswandeling

Zaterdag is het 'Earth Hour'. Dat bekent dat mensen over de hele wereld het licht uit doen om te laten zien dat ze de aarde belangrijk vinden. In Deventer worden op diverse locaties activiteiten georganiseerd om Earth Hour te vieren. Ook in de Bibliotheek Centrum. Vanaf 19.00 uur zijn er in de bibliotheek vooral veel leuke activiteiten voor gezinnen met kinderen. Zo kun je lichtjes voor de lichtjeswandeling knutselen in het Smartlab, meedoen aan een quiz en luisteren naar verhalen in het donker. Om 20.00 uur start de lichtjeswandeling over de Brink die om 20.30 uur voor de Waag eindigt met het uit doen van het licht.

Smaak van Zwolle

Het jaarlijkse evenement 'Smaak van Zwolle' wordt zondag van 11 tot 17 uur gehouden in het Doepark Nooterhof aan de Goertjesweg. Er komen in totaal zo'n vijftig standhouders. Bezoekers aan de gratis toegankelijke markt kunnen proeven van allerlei producten uit de streek zoals kaas, bier, wijn, worst, groente, fruit, zoetwaren, mosterd, vlees en vleeswaren, vruchtensappen, zoete en hartige lekkernijen en brood.

Opschoondag