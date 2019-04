Weekendtips: eiergooien in Het Witte Peerd, met de paashaas in de stoomtrein of dansen op Pablo Discobar

Het is droog en daarom zijn er veel Paasvuren afgelast. Gelukkig is er komend weekeinde in Oost-Nederland meer te doen dan fikkie stoken. Eiergooien bijvoorbeeld. En dansen op muziek van Pablo Discobar. Of met de Paashaas reizen in een stoomtrein.