Weekendtips: Ladies Night voor vrouwelijke skaters en weer druk weekend voor Sinterklaas

Sinterklaas is komend weekend weer te bewonderen bij veel intochten in de regio, ook is er vanavond een speciale avond voor vrouwelijke skaters. Zo kan je al skatend lekker warm worden. Er zijn in de regio nog genoeg andere leuke activiteiten te doen. Een aantal tips voor het weekend hieronder op een rijtje.

Ladies night

Vrouwen kunnen het weekend sportief beginnen. Haal je skateboard, BMX, inline-skates of step snel uit de kast, want vanavond is er een Ladies Night in Skatepark Zwolle. Zorg dat je board gewaxt is en laatje beste tricks zien! Het begint om 19.00 uur en tot 22.30 uur kun je op je skates of BMX lekker actief bezig zijn.

Intocht Sinterklaas

In sommige plaatsen is Sinterklaas met zijn pieten al aangekomen, maar in veel plaatsen komt de Sint komend weekend pas aan. Zo wordt Sinterklaas morgen om 13.30 uur verwacht in Giethoorn. Vorige week was de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn. In Ugchelen, een dorp in de gemeente Apeldoorn, komt de Sint zaterdag om 14.00 uur echter pas aan.

Cruciale wedstrijd PEC Zwolle

PEC Zwolle speelt komend weekend een cruciale wedstrijd in de eredivisie. Bij een nederlaag zakt PEC Zwolle verder in het degradatiemoeras. Om 19.45 uur is Fortuna Sittard, het team dat twee punten meer heeft, de tegenstander voor PEC in het stadion in Zwolle. GA Eagles komt vanavond al in actie: om 20.00 uur ontvangt de club uit Deventer Roda JC in de eigen Adelaarshorst.

Terug naar jaren 90

Heb je zin in een knalfeest met hits uit de jaren ‘90? Zaterdag is de IJsselhallen dan de plaats om helemaal los te gaan bij ‘Remember the 90‘s‘. De Outhere Brothers en Quicksilver komen langs. Er is ook plek voor happy hardcore met Mental Theo. Zaterdag begint het feestje om 19.00 uur en je kan de hele nacht losgaan tot 2.00 uur.

Open huis Odd Fellows Steenwijk

Odd Fellows Steenwijk houdt zaterdag 23 november van 14.00 tot 16.00 uur een open huis in hun pand aan de Gasthuisstraat. Odd Fellows zijn een internationale Orde met een filosofisch-humanitaire grondslag. In Nederland hebben zijn ongeveer 2.800 leden, verdeeld in loges voor mannen en voor vrouwen. De loges samen vormen een wereldwijde vereniging van mensen die willen bijdragen aan grotere harmonie onder mensen.

Schaatsen slijpen in Ommen