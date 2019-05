Weekendtips: van stilstaan bij oorlogsslachtoffers tot vieren van vrijheid

Bevrijdingsfestival Overijssel - In en rondom Park de Wezenlanden in Zwolle vieren de festivalbezoekers zondag de vrijheid. Optredens zijn er onder anderen van De Jeugd van Tegenwoordig, Novastar, Ilse DeLange, My Baby, Maan en de Zwolse band The Cool Quest XL. De zangeres Maan trapt om 12.00 uur op het hoofdpodium het muzikale programma af.

Fietstocht

Freedom Ride - Na eerder Limburg, Gelderland en Noord-Brabant te hebben aangedaan, doorkruist Freedom Ride dit keer Overijssel. Zondag rijden de fietsers, voorafgegaan door onder anderen prominente oud-sporters uit de regio, door de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn. Er is een pelotonstocht van 90 kilometer, een vrije toertocht van 75 of 130 kilometer en een recreatieve tocht van 35 kilometer. Starten: tussen 10.15 en 11.30 uur op Henri Dunantplein in Nijverdal.

Bevrijdingsfestival Apeldoorn - Het festijn in Apeldoorn heeft zondag weer plaats bij Zwitsal. Voor kinderen is er een uitgebreid programma. Diverse foodtrucks staan op het terrein, waar de festivalbezoekers de inwendige mens kunnen verzorgen. Het Bevrijdingsfestival Apeldoorn begint om 12.00 uur en duurt tot omstreeks middernacht.

Kasteel

Middeleeuws Festijn in Vaassen - Ruim 350 middeleeuwse bewoners hebben hun tenten opgeslagen in het kasteelpark bij het kasteel Cannenburch in Vaassen. Er lopen zaterdag en zondag ridders en jonkvrouwen rond. Bezoekers krijgen zelfs een veldslag voorgeschoteld met kanonnen, boogschutters en zwaardvechters. Het festijn is beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Zondagmiddagconcert in Deventer - Om de vrijheid te vieren, is er zondag in de Muziekkoepel Nering Bögel in het Worpplantsoen in Deventer een concert met twee optredens. BigBand Twello brengt swingende muziek, The Cheetahs zorgen voor rock ‘n roll from the sixties. Vanaf 14.30 uur klinken de eerste klanken.

Fair