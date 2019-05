Weekendtips: vorkje prikken bij Lepeltje Lepeltje, dansen op z'n Indonesisch of shoppen in de closet sale

Het weekend staat weer voor de deur. Hoewel er lokaal een bui kan vallen, belooft het met ruim twintig graden heel aangenaam te worden. Heb je nog geen idee wat je gaat doen? We zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij. Overdekt én in de buitenlucht.

Volledig scherm De Pasar Siang is een weekend vol Indonesische cultuur en natuurlijk lekker eten. © Taman Indonesia

Pasar Siang - De verwachte hoge temperaturen zorgen ongetwijfeld voor een tropische Pasar Siang in het Indonesische Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote (Steenwijkerland). Zaterdag en zondag kun je in de Kop van Overijssel genieten van Indonesische gerechten bij mobiele keukens. Daarnaast is er voor liefhebbers het Angklung-spel, de zangstem van Mick Woaoerbanaran en kun je meedoen aan de dansworkshop Sau Reka Reka.

Taman-indonesia.nl

Lepeltje Lepeltje - Ook gezellig: Het populaire foodfestival Lepeltje Lepeltje strijkt dit weekend neer in het Beekpark in Apeldoorn. Lepeltje Lepeltje staat voor bourgondisch samenkomen van jong en oud. Naast foodtrucks met de heerlijkste gerecht is er een culinaire markt met ambachtelijke producten. De keuze is reuze, aldus de organisatie.

Snökermarkt - Wie van struinen houdt, moet zaterdag naar de Walstraat en Golstraat in Deventer. Dara is tussen elf en vijf uur de Snökermarkt. Een markt met een intiem karakter, waar antiquairs en brocanteurs een grote verzameling boeken en brocante aanbieden. Landelijk en antiek bij elkaar, van lieflijk Frans tot stoer industrieel en alles daartussen. www.facebook.com/walstraat

Closet sale Zwolle - Vintageliefhebbers opgelet, zaterdag is er in Zwolle een heuse closet sale in sociaal-culturele vereniging Eureka aan het Assendorperplein 9. Dus: is je kledingkast toe aan een update? Blok dan zaterdag in je agenda van 11.00 tot 17.00 uur en shop till you drop. De toegang is gratis. Handig om te weten: afrekenen is alleen mogelijk met contant geld.

Boulevard op Stelten, de foute openingsparty - Zin in een feestje? Dan moet je zaterdagavond naar Harderwijk, naar de boulevard om precies te zijn. Luv maakt een grote comeback in een nieuwe formatie. José Hoebee en Marga Scheide worden een handje geholpen door Chimène van Oosterhout. Van oude klassiekers tot de beste foute meezingers, het komt allemaal voorbij tijdens Boulevard op Stelten, de foute openingsparty.

Klassiek met karton - Iets heel anders: welke muziek moeten eventuele buitenaardse wezens écht leren kennen? Theatermaker Steef de Jong en het Orkest van het Oosten gaan op cabareteske wijze op ontdekkingsreis, zoekend naar de ultieme klassiekers. Tussen Schubert, Beethoven en Brahms door gaat De Jong aan de slag met karton. Benieuwd? Ga dan zaterdagavond naar Deventer Schouwburg.