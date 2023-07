Weerman Wouter meet zware windstoten van 130 kilometer per uur: ‘Ik verwacht veel schade’

Het weeralarm van woensdagochtend laat de harten sneller kloppen van stormchasers als Wouter van Bernebeek. Niet alleen omdat het uniek is dat het in deze tijd van het jaar zó hard waait, ook omdat de angst bestaat dat er veel schade ontstaat. Hij vreesde eerder op de ochtend al voor een situatie zoals in Haarlem. Daar kwam een vrouw om het leven nadat een boom op haar auto viel.

Zelf heeft Van Bernebeek - weerman bij Weerplaza van beroep, maar nu eigenlijk met vakantie - een veilig plekje gevonden op een dijk aan het IJsselmeer. Daar kan hij niet geraakt worden door rondvliegende spullen. Met twee apparaten meet hij hoe hard het waait; na 10.00 uur had hij al windstoten van 130 kilometer per uur te pakken. ,,Maar de piek moet nog komen", verzekert hij op dat moment.



,,Net was het al vrij hectisch. We hadden verwacht hier op tijd te zijn, maar er vlogen al behoorlijk wat takken rond.” Op Twitter deelde hij de beelden van de weg tussen Urk en Emmeloord.

Schade verwacht

Als stormchaser heeft hij heus wel hardere wind meegemaakt, maar het bijzondere - en het gevaar - zit 'm in het feit dat storm Poly middenin de zomer overtrekt. Bij IJmuiden werd een uur lang windkracht 11 gemeten, wat niet eerder voorkwam in deze tijd van het jaar.



,,Er zal veel meer schade zijn dan bij eenzelfde storm in februari", voorspelt Van Bernebeek. Naast bomen die vol in blad staan en daarom vatbaarder zijn voor de wind, is er ook meer materiaal dat kan ‘wegslingeren', zegt hij. ,,Terrassen staan opgesteld, campings staan vol.”

Het weeralarm werd pas in de ochtendspits afgegeven, waardoor veel mensen al de weg op waren. ,,Ik kan me indenken dat er gewonden gaan vallen, of erger. In 2015 hadden we ook zo'n zomerstorm, toen viel er een dode. En die storm was nog minder heftig dan deze.” Een man kwam destijds om het leven toen zijn auto werd geraakt door een boom. Ook nu eist de storm een leven, bleek later op de ochtend: in Haarlem stierf een 51-jarige vrouw nadat een boom op haar auto viel.

Niet langs een bomenrij

,,Je moet je verstand erbij houden", adviseert de professioneel weerman. Om zich heen op de dijk ziet hij meer mensen die de hevigheid van de storm willen voelen. Maar ook zij weten wat ze doen, omdat ze aan de waterkant op een relatief veilige plek staan, verzekert Van Bernebeek. ,,Je moet uitkijken en het gevaar niet opzoeken. En weten dat je bijvoorbeeld op het hoogtepunt geen bomenrij moet passeren.” Om die reden wijzigde hij zijn eerdere plannen om naar Noord-Holland te gaan. Niet veilig genoeg, schatte hij in. ,,Maar ik verwacht dat de windsnelheden aan de oostkant van het IJsselmeer niet onderdoen aan die in Noord-Holland.”

De stormchaser probeert de metingen die hij doet te delen met zijn eigen werkgever Weerplaza en het KNMI. Die zullen niet tellen als formele metingen, die op tien meter hoogte worden gedaan. Maar ze geven wel een indicatie van de ernst. Ook maakt hij foto's en video's. ,,En we ontkomen waarschijnlijk niet aan schadebeelden op de terugweg. We moeten maar even kijken hoe we straks weer thuiskomen.”

