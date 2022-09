Werkstraf voor boeren die bij minister protesteerden • Burgemeester Heerde haalt protestvlaggen weg

‘Namaakkle­ding’ Steenwijk wordt deels vernietigd, verdachte eigenaar ontkent opzet

Een deel van de kleding die dinsdag in Steenwijk in beslag is genomen wordt vernietigd. De politie onderzoekt Theo’s Outlet en verdenkt eigenaar Theo B. van het handelen in nagemaakte merkkleding. De verdachte is weer op vrije voeten en bezweert dat het om originele kleding gaat. ,,Ik wil alles zo snel mogelijk terug.’’

16:04