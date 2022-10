Wesp vliegt in mond wielrenster en steekt: politie begeleidt spoedrit ambulance naar ziekenhuis

met video Halloween in Zwolle is niet alleen schrikken, maar ook een schone auto: ‘Chucky liep ons voorbij!’

Het is Halloween. Je auto is vies. Dus sla je twee vliegen in een klap. Je gaat naar Bas Autowas in Zwolle-Zuid, trotseert magere Hein en een weerwolf met kettingzaag, maar dan heb je wél een schone Fiat Panda.

28 oktober