Wie betrokken is bij een zwaar verkeersongeluk wordt vaak aangehouden: waarom is dat?

LIVE Formule 1 | Max Verstappen begint op nat circuit van Zandvoort aan laatste vrije training

Nadat de fans gisteren lekker in het zonnetje zaten op de tribunes, zijn de omstandigheden vandaag compleet anders in Zandvoort. Zowel de tienduizenden toeschouwers als de coureurs moeten de regen trotseren. Om 11.30 uur staat de eerste vrije training op het programma, om 15.00 uur volgt de kwalificatie. Wat krijgen we te zien onder deze natte omstandigheden? Volg het in ons liveblog.