Wie helpt Haya (21)? Ze weegt door ziekte 170 kilo en heeft geen geld voor kleding op maat

Komt voor elkaarAls ze lacht, komt de zon gelijk vanachter de wolken tevoorschijn. Haya Almhansie (21) uit Burgh-Haamstede is meestal zo blij als wat. Al is haar leven niet makkelijk. Door ziekte weegt de verstandelijk beperkte Haya op dit moment 170 kilo. Omdat het heel lastig is om passende kleding voor haar te vinden, is Lex Veenstra uit Noordwelle een actie voor de jonge vrouw gestart. Gezocht: kleding in maat 6 of 7 XXL. Ook stoffen en patronen zijn welkom.

Je hoort Ali en Sanaa Almhansie, de ouders van Haya, niet klagen. Nog maar kort geleden kreeg hun dochter Haya een paar keer in de week een epilepsieaanval en slikte ze medicijnen waar ze heel veel last van had. Dan kon ze dagen achter elkaar niet slapen en waren haar ouders 24/7 met haar in de weer. Toch voelt de zorg voor hun dochter niet zwaar, zegt Ali. ,,Is Haya blij, dan zijn wij blij. Is Haya boos, dan zijn wij boos. Maar het gaat nu veel beter, omdat ze nieuwe medicijnen krijgt.”

Grote maten liggen niet voor het oprapen

Haar medicijnen zorgen er wel voor dat de jonge vrouw steeds dikker wordt. Het Syrische gezin, dat sinds twee jaar in Nederland woont, heeft het geld niet om Haya een afgepast dieet voor te schotelen. Ook zelf passende kleding shoppen, zit er niet in. Bij de ruilwinkel en tweedehandszaken liggen de grote maten niet voor het oprapen. ,,En voor een blouse in de winkel betaal je zo 70 euro.”

Quote Ik ben zelf wat rond gaan kijken en vragen voor kleding en het blijkt inderdaad heel lastig te zijn om aan nette kleding in grote maten te komen Lex Veenstra

Haya’s ouders doen hun stinkende best het Nederlands zo snel mogelijk onder de knie te krijgen, zodat Ali aan het werk kan. Hij is schilder van beroep. En wat voor eentje. Ali kan met verf en penselen op een simpel paneel alle mogelijke hout- en steensoorten tevoorschijn toveren. Maar voor nu zijn ze aangewezen op een uitkering en hulp via onder meer de voedselbank.

Haya had een bed nodig

Via die weg kwam ook Lex Veenstra met het gezin uit Burgh-Haamstede in contact. Via de diaconie van de protestantse gemeente Schouwen Aan Zee stond hij in contact met de voedselbank en hoorde daar dat Haya een bed nodig had. Hij kocht een bed via internet, ergens in de buurt van Vlissingen. Eenmaal daar kreeg hij, toen hij vertelde over ‘die lieve familie Almhansie’, meteen ook een salontafel, kapstok en spiegel mee.

Ook Veenstra zelf werd geraakt door de situatie waarin het gezin zit. Haya liep zuurstoftekort op bij haar - drie maanden te vroege - geboorte. Het ontbrak haar die eerste jaren bovendien aan medische hulp. Nu is Haya 21 maar in haar koppie is en blijft ze een jaar of 7. Een blije meid, als het goed gaat met haar medicijnen. Ziet ze kindjes lopen dan gaat ze gelijk lachen, vertellen haar ouders. ,,En ze luistert heel graag muziek. Van alles wat, maar vooral Arabische muziek. Van muziek wordt ze heel rustig.”

Onder de radar

Veenstra: ,,Als ik het verhaal van Haya hoor, grijpt dat me aan. Zo’n gezin blijft eigenlijk onder de radar. Door corona en de intensieve zorg die Haya nodig heeft, is het voor haar ouders extra moeilijk om snel Nederlands te leren. En dan loop je ook nog tegen dit soort dingen aan. Ik ben zelf wat rond gaan kijken voor kleding en het blijkt inderdaad heel lastig te zijn om aan nette kleding in grote maten te komen.”

