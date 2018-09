Wij hebben het belangrijkste regionieuws voor jou op een rijtje gezet

Ongeluk met grasmaaier - De bestuurder van de grasmaaier in Kampen stuurde kinderen voor het fatale ongeluk in zijn buurt weg, maar zag een meisje dat toch achterbleef over het hoofd. Zo kon vorige week de 6-jarige Fleur in Kampen in botsing komen met een grasmaaier van de gemeente, aldus de burgemeester van Kampen.