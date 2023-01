Winkeldief steelt voor 89 cent bij supermarkt in Nijkerk: ‘Maar dat was niet het grootste probleem’

Drievoudig winnaar Carlos Sainz staakt de strijd in Dakar Rally na crash

De Spaanse rallyrijder Carlos Sainz heeft opgegeven in de Dakar Rally. De drievoudig winnaar bij de auto’s ging al na 6 kilometer in de negende etappe van Riyad naar Haradh in Saudi-Arabië over de kop in zijn Audi en besloot de strijd te staken.

9:40