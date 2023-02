Winst op olie en gas smaakt naar meer: ‘Duurzame energie rendeert niet voldoende’

met video Lichaam vermiste jongen (19) uit Lelystad gevonden

Het lichaam van een sinds zaterdagavond vermiste jongen (19) uit Lelystad is gevonden. Hij is in een bosgebied aan de IJsselmeerdijk aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. De hele dag was er een grootscheepse zoekactie naar de jongen.

12 februari