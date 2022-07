Witte (40) werd vermoord toen hij zijn nichtje beschermde: ‘Hij bleek zwaar toegetakeld’

Het begon allemaal met een belletje van zijn nichtje Marly (35). Ze was in paniek. Haar ex-partner Eric V. had vlak daarvoor een berichtje gestuurd: ‘Wat een mooie lingerie heb je.’ „Hij beschreef perfect het ondergoed dat in haar kast lag. Dat ze een mooie zwarte string had, enzovoorts‘’, vertelt Debby van de Sande (35). V. bleek een camera te hebben geïnstalleerd in de slaapkamer van Marly.