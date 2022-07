Woede over als ‘grofvuil gedumpt’ konijn met 12 (!) jonkies: ‘Laffe daad’

update Tweede toeriste dood gevonden na haaienaan­val in Egyptische zee

Enkele uren nadat vrijdag een Oostenrijkse toeriste (68) in de buurt van de Egyptische badplaats Hurghada om het leven kwam na een haaienaanval, is ook het lichaam ontdekt van een tweede toeriste die aan haar verwondingen is overleden. De 68-jarige vrouw was aan het zwemmen toen ze werd aangevallen, maar wist zich naar de kant te begeven.

3 juli