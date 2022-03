Woede over plan Beuningen om Oekraïners uit vakantiehuizen te zetten: ‘Misselijk, walgelijk’

Volgens Beuningen is de bewoning van de huisjes in strijd met het bestemmingsplan; er mag niet permanent op het park gewoond worden. Die boodschap leidt tot honderden verontwaardigde reacties. Met name op Twitter reageren mensen fel. ‘Schandalig’, ‘harteloze schoften’ en ‘ambtenarij’, zijn een paar termen die veel voorbij komen.