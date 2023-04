Wolf afgeschoten na ernstige aanrijding, voor het eerst in Nederland: ‘Gaat denk ik vaker gebeuren’

Zwollenaar Arie Slob wordt informa­teur bij vorming provinci­aal bestuur in Zuid-Hol­land

Voormalig minister en partijleider van de ChristenUnie Arie Slob is aangewezen als informateur in de provincie Zuid-Holland. Dit meldt de BoerBurgerBeweging (BBB), die tijdens de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart de grootste werd in alle provincies.