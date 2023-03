Wolf blijft voorlopig buiten schot, minister: ‘Mensen aanvallen? Dat zie ik niet zo snel gebeuren’

Veehouders en provincies mogen wolven vanwege hun beschermde status niet verjagen of afschieten. En dat wringt, blijkt tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. BBB-leider Caroline van der Plas ziet hoe wolven weerloze schapen doodbijten en wil dat het kabinet meer doet om ‘probleemwolven’ aan te pakken. ,,Ik vind het slappe hap’’, zegt Van der Plas. Provincies ‘schreeuwen’ volgens haar om hulp.

Maar het kabinet houdt voet bij stuk: er komt een onderzoek aan van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RvD). En dat wil minister Adema eerst afwachten. In de tussentijd is er wel een subsidie om wolfwerende hekken aan te schaffen, al blijken veehouders daar weinig gebruik van te maken.

Adema: ,,De wolf is overal in Europa welkom door de beschermde status. Ook hebben we aan de RvD gevraagd om te onderzoeken wat de samenleving hiermee wil. Dat is niet niks en die logische volgorde houden wij aan.’’

Mens aanvallen?

Toch zegt de minister heus het leed van veehouders te zien. Hij zegt in goed contact te staan met de provincies en dat bij ieder incident wordt onderzocht wat er precies is gebeurd.

Maar Van der Plas vindt die houding veel te afwachtend. Ze vraagt zich hardop af of de minister pas in actie komt als de eerste mens door een wolf wordt aangevallen: ,,Gaan we een brede dialoog voeren of gaan we mensen beschermen?’’

Minister Adema gaat de suggestie dat mensen doelwit kunnen zijn te ver: ,,Wolven zijn redelijk schuwe dieren dus op korte termijn zie ik dat niet gebeuren.’’

De wolf heeft zich wel een aantal keer dicht bij mensen laten zien. Zoals hier op de Veluwe:

665.000 schapen geslacht

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vindt het juist goed dat de wolf terug is in een land waar hij altijd al was. Ze kan zich het leed van veehouders voorstellen die hun schapen, waar ze altijd goed voor hebben gezorgd, opeens dood aantreffen.

Maar ‘krokodillentranen van de minister’ vindt ze niet terecht, zo zegt Bromet ook: ,,Er worden ieder jaar 665.000 schapen geslacht om te exporteren.’’