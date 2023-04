Wolf overleeft aanrijding op A12, maar wordt daarna doodgeschoten vanwege ‘ernstige verwondingen’

Gamer die zich Jason Bourne waant zit achter lekken Amerikaan­se militaire geheimen

De onbekende die zeer geheime en actuele documenten lekte uit het Pentagon over onder meer de oorlog in Oekraïne krijgt een gezicht. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post gaat het niet om een spion of een klokkenluider, maar om een gamer en wapenliefhebber die zijn onlinevrienden kennelijk wilde imponeren met kantoorgeheimen.