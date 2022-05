Word vrachtwagenchauffeur bij Tielbeke

Omscholen

Iris Meijer heeft plezier in haar werk, dat zie je meteen. Via het zij-instroomtraject bij Tielbeke heeft ze zich laten omscholen tot vakbekwaam vrachtwagenchauffeur. Maar hoe belandt een voormalig tandarts-assistente achter het stuur van een vrachtwagen? Iris vertelt: “Toen ik een jaar of zeven was zat ik al bij mijn ouders op de achterbank in de auto vrachtwagens te turven. Na mijn middelbare school wist ik niet goed wat voor beroep ik wilde uitoefenen, iets in de praktijk en werken met mensen leek mij wel wat. Ik meldde me aan voor de opleiding tot tandarts assistente. De theorie vond ik heel interessant, maar de praktijk viel helaas enorm tegen. Ik kon mijn ei er niet in kwijt.” Na lang onderzoek ontdekte Iris wat ze wél wilde worden: vrachtwagenchauffeur. “Ik heb diverse transportbedrijven een sollicitatiebrief gestuurd, maar helaas was ik niet in het bezit van de nodige ervaring en rijbewijzen. Maar Tielbeke bood mij de kans om me om te laten scholen tot chauffeur, en de rest is geschiedenis!”