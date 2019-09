WOZ-waarde van huizen was nooit eerder zo hoog

De WOZ-waarde van woningen is in 2019 naar recordhoogten gestegen, in de regio Oost-Nederland was de stijging het grootst in Apeldoorn en Lelystad.

Voor het vierde jaar op rij stegen de huizenprijzen in Nederland, dit keer was de stijging sterker dan de afgelopen jaren. Op 1 januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder. Nooit in de geschiedenis waren de WOZ-waarden zo hoog als nu. De stijging is nog niet voorbij, door de krapte op de woningmarkt stijgen de WOZ-waarden naar verwachting nog door.

Apeldoorn

In Oost-Nederland stegen stegen de huizenprijzen het hardst in Lelystad, met 11,2 procent. Maar in Lelystad zijn de huizen nog altijd relatief goedkoop. Een gemiddelde woning kost hier 188.000 euro. Ook in Apeldoorn stegen de huizenprijzen het afgelopen jaar heel sterk: met 9 procent. Een gemiddelde woning in Apeldoorn kost nu 243.000 euro. Verder is Voorst een sterke stijger: 8,7 procent. In Voorst kost een gemiddeld huis 299.000 euro.

Putten

De hoogste huizenprijzen in Oost-Nederland zijn in Putten, waar een gemiddelde woning een WOZ-waarde heeft van 330.000 euro. De Veluwe is een regio met hoge huizenprijzen. Nijkerk is de op één na duurste gemeente, met een gemiddeld WOZ-waarde heeft van 307.000 per huis. Lochem volgt op plek drie in Oost-Nederland, een gemiddelde woning heeft in Lochem een WOZ-waarde van 303.000 euro en steeg het afgelopen jaar 7,1 procent in waarde.

De WOZ-waarde is de waarde van een woning die elke jaar op 1 januari in opdracht van de gemeente wordt getaxeerd. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen te bepalen, zoals het woningforfait of de ozb. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging.

Duurste en goedkoopste