Zelfs kinderen in groep 8 gebruiken deze illegale ‘nicotinezakjes’: ‘Het is een zorgwekkende trend’

Ze zijn middelbarescholier of zitten soms zelfs nog in groep 8. En ze gebruiken verslavende, illegale ‘nicotinezakjes’. Dat zijn kleine zakjes met kruiden of poeder en nicotine, die je tussen je voortanden en bovenlip stopt. Nicotine wordt zo razendsnel opgenomen in je lichaam. Een zorgwekkende trend, zegt Trimbos.

‘Troep’, noemt Bram van de Ridder van tabakszaak In ‘t Vosje op de Nobelstraat in Utrecht het spul. ,,Ik heb het even verkocht hoor, die nicotinezakjes, maar meteen uit de schappen gehaald toen het verboden werd”, zegt hij. ,,Het is nu een trend, maar ik snap er maar weinig van. Jonkies zijn er geïnteresseerd in. Ik heb het zelf wel eens geprobeerd, maar het brandt gigantisch. Het is een soort alternatief voor het roken, zeggen ze.”

Van de Ridder heeft het over nicotinezakjes: kleine zakjes met kruiden of poeder waar nicotine overheen wordt gesprenkeld. Wie de zakjes tussen de voortanden en bovenlip stopt, krijgt nicotine binnen zonder te roken: namelijk via het slijmvlies. Het spul is sinds vorig jaar verboden in Nederland. Eveneens verboden is het vergelijkbare snus. Snus is wél tabak en kan ook onder de lip gestopt worden. Het spul is afkomstig uit Zweden, het enige land binnen de Europese Unie waar het nog legaal is.

Zorgwekkend

Nicotine binnen krijgen zonder te roken, dat is het doel van zowel de nicotinezakjes als het Zweedse snus. En daar is behoefte aan, blijkt. Typ de combinatie ‘snus’ en ‘Utrecht’ in op Instagram en een lijst van bijna twintig accounts dient zich aan. ‘Snus030’, ‘snusjeutrecht’ of ‘snusbezorgd’.

Pagina’s vol met foto’s van kleurrijke potjes, met namen als ‘Lyft’, ‘Killa’ of ‘Grant’, met smaken als bosbes, mint of cola. ,,Binnen 20 minuten bezorgd in Utrecht”, prijkt bovenaan de pagina. ,,Vanaf 3 bakjes bezorging mogelijk.”

Quote Het gaat om een opvallend jonge groep scholieren die het gebruikt. Die net op de middelbare zitten, of soms zelfs nog achtste­groe­per zijn Esther Croes, Trimbos

Een ‘zorgwekkende trend’, zo noemt Esther Croes, arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut, het. De nicotinezakjes duiken steeds vaker op onder jongeren in Utrecht - én in de rest van het land, zien zij. Croes: ,,Schooldirecteuren en mentoren trekken vaak aan de bel, het gaat om een opvallend jonge groep scholieren die het gebruikt. Die net op de middelbare zitten, of soms zelfs nog achtstegroeper zijn. Zo’n nicotinekick is nogal heftig als je zo jong bent, en het spul kan erg schadelijke effecten hebben. Daarnaast lopen kinderen het risico dat ze na de nicotinezakjes overgaan op iets zwaarders. Het spul wordt verkocht in het illegale circuit, in webshops bijvoorbeeld.”

Uit de winkel

Bij verslavingsinstituut Jellinek is dat beeld eveneens bekend. ,,In dit geval zien we dat die nicotinezakjes opduiken op een aantal plekken in Utrecht - in bepaalde wijken, op scholen en op sportverenigingen”, zegt preventiemedewerker Jacquelien Kouwel.

,,Het is nog niet zo dat scholieren het spul massaal gebruiken. Dat is dan ook onze afweging bij het geven van voorlichting: je wil ook niet téveel exposure aan iets geven, omdat het ook wat kan losmaken.” Een aantal rectoren en woordvoerders van diverse Utrechtse middelbare scholen geven aan niet bekend te zijn met de nicotinezakjes.

Van de Ridder, van tabakszaak ‘t Vosje, haalde de nicotinezakjes uit de schappen zodra er een verbod op kwam. Dat geldt ook voor Gerda van den Berg van tabakszaak De Oude Tijd. ,,Het werd ineens heel populair”, vertelt ze. ,,We hebben er flink in geïnvesteerd. Vooral onder Scandinavische klanten was het gewild. Leuk, dachten we eerst. Maar toen moesten we het van de ene op de andere dag uit de winkel halen, was het plots verboden. Wij hebben een deel teruggestuurd, de rest heb ik maar gewoon vernietigd.”

