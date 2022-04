Zeven maanden lang was Aad bezig met deze puzzel van 33.600 stukjes, nu hangt-ie aan de muur

Aad (74) en Riek (75) zitten in de tuin van hun woning in Delfshaven. De ras-Rotterdammers met bijbehorende tongval, bijna vijftig jaar met elkaar getrouwd, genieten volop nu de lente zich laat zien. Op de tafel ligt alweer een nieuwe puzzel van ‘maar’ duizend stukjes. Makkie dus, voor een doorgewinterde puzzelaar als Aad. Het grote project, dat nu aan de muur hangt, had ‘ie al eens online gezien, maar nooit besteld. Zijn kinderen en kleinkinderen wél: ze deden hem de megapuzzel cadeau.

In augustus 2021 begon hij ermee. Half maart was de puzzel klaar. ,,Soms zat ik er wel twaalf tot veertien uur per dag aan. Niet achter elkaar hoor, ik ging tussendoor weleens even koffie zetten, aardappelen schillen of om boodschappen.’’ Maar, voegt hij toe: ,,Ik heb er ook veel op lopen schelden hoor. Zo'n berg stukjes dat je voor je neus krijgt!’’